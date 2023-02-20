Синоптики: в середине недели в Латвии ожидаются морозы до -20 градусов

По прогнозам синоптиков, в середине недели в ряде районов Латвии может похолодать до -20 градусов, сообщает агентство LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Во вторник осадков станет меньше, ожидается снег, а ночью — небольшой дождь и порывистый ветер. Днем ветер сменит направление на северное, северо-восточное и начнет терять силу, вместе с этим начнет понижаться температура воздуха: в ночь на среду от -3 до -10, а в Видземе и Латгале до — 20 градусов.

Возможно, в ночь на четверг в восточных районах будет зафиксирована самая низкая в феврале температура воздуха — 20 градусов. Максимальная температура воздуха от -5 градусов в районе восточной границе до +3 градусов в Курземе, где также возможны дожди.

В конце недели Латвию пересечет циклон, который будет сопровождаться сильными снегопадами. Температура воздуха ночью до -10 градусов, а днем — около 0 градусов.