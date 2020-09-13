Синоптики: в середине следующей недели резко похолодает, будут дуть сильные ветра
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Среда, вероятно, станет самым теплым днем сентября, а затем ожидается стремительное понижение температуры и усиление ветра, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

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В западной и центральной части Европы в ближайшие дни будет до +30..+35 градусов. В Латвии в среду, 16 сентября, температура воздуха поднимется до +21..+25 градусов, немного прохладнее будет на побережье.

В середине недели над Балтийским морем усилится циклон, в четверг в Латвии ожидается усиление западного, северо-западного ветра. На побережье, в том числе в Риге, он может достичь силы бури.

В четверг и пятницу воздух прогреется максимально до +10..+15 градусов. Начиная с выходных возможны заморозки, особенно в восточной части страны.

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LETA

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LETA
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