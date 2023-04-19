Синоптики: в среду будет солнечно, потеплеет до +17 градусов

Как отмечают метеорологи, день будет без осадков, а максимальная температура воздуха +17 градусов.
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Порывы северо-восточного, северного ветра усилятся до 10-15 метров в секунду. Средняя температура воздуха +12..+17 градусов, на побережье Рижского залива в Курземе — от +8 до +10 градусов.
В Риге сегодня тепло и солнечно, без осадков. Порывы северо-восточного ветра усилятся до 12 метров в секунду. После обеда воздух прогреется до +17 градусов.
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