Синоптики: в среду будет солнечно, с четверга — заморозки и снегопад

В конце февраля в восточных районах страны образуется снежный покров, а в начале марта ожидается потепление, прогнозируют синоптики.

В среду на большей части территории Латвии ожидается преимущественно солнечная погода, местами возможны кратковременный дождь и мокрый снег, больше осадков будет в Курземе.

Максимальная температура воздуха составит +3..+7 градусов. Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, в Курземе его порывы могут составить до 15-20 метров в секунду.

В Риге сегодня ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха составит до +6 градусов.

В четверг в восточных и северо-восточных районах Латвии ожидается снегопад. Местами образуется снежный покров до 15-20 сантиметров.

По ночам столбик термометра будет опускаться ниже 0 градусов, днем температура воздуха от 0 до +5 градусов.

С воскресенья, 1 марта, станет теплее, днем воздух прогреется до +10 градусов.

Прогнозы пока противоречивые, может вновь подморозить.