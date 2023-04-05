Синоптики: в среду ожидаются продолжительные снегопады

По прогнозам синоптиков, в среду в Латвии ожидаются снегопады. Особенно интенсивными осадками будут в восточных районах, где также продут дожди.
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В течение дня снег растает. В центральных и западных районах выглянет солнце. Будет дуть небольшой ветер, температура воздуха +1..+6 градусов.
В Риге сегодня без существенных осадков, облачно, местами с прояснениями. Дует небольшой юго-восточный ветер, воздух прогреется до +5 градусов.
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