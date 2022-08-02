Синоптики: в среду в Латвии станет еще теплее

В среду в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода, синоптики прогнозируют дальнейшее повышение температуры воздуха.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Осадков не ожидается. Облака частично закроют небо. Ветер слабый, преимущественно юго-западный.

Температура воздуха ночью понизится до +9…+15 градусов. Местами образуется туман, в основном в Видземе.

Днем воздух прогреется до +22…+27 градусов.

В ближайшие сутки в Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +14 градусов, в пригородах до +10…+12 градусов. Днем потеплеет до +25 градусов.