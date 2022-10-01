Синоптики: в субботу будет пасмурно, в Курземе выглянет солнце
Foto: LETA

В субботу, первого октября, на большей части страны ожидается облачная погода, а в Курземе солнце будет чередоваться с облаками, прогнозируют синоптики.

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Во многих местах — в основном в центральных и восточных регионах — ожидается незначительный дождь, больше осадков будет в Латгале.

Максимальная температура воздуха составит +8…+13 градусов, в Курземе до +15 градусов.

Будет дуть слабый юго-восточный ветер.

В Риге преимущественно пасмурная погода, возможен небольшой дождь. К вечеру облачность уменьшится, осадков не ожидается. Воздух прогреется до +12 градусов.

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