Синоптики: в субботу будет пасмурно, в Курземе выглянет солнце

В субботу, первого октября, на большей части страны ожидается облачная погода, а в Курземе солнце будет чередоваться с облаками, прогнозируют синоптики.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Во многих местах — в основном в центральных и восточных регионах — ожидается незначительный дождь, больше осадков будет в Латгале.
Максимальная температура воздуха составит +8…+13 градусов, в Курземе до +15 градусов.
Будет дуть слабый юго-восточный ветер.
В Риге преимущественно пасмурная погода, возможен небольшой дождь. К вечеру облачность уменьшится, осадков не ожидается. Воздух прогреется до +12 градусов.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.