Синоптики: в субботу будет солнечно, воздух прогреется до +24 градусов

Как сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, в субботу ожидается переменная облачность, на взморье температура воздуха до +19 градусов, в восточных районах — до +24 градусов.

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Солнечно сегодня будет преимущественно в Видземе и на западном побережье Курземе. По прогнозам синоптиков, 12 августа осадков не ожидается. Дует небольшой ветер, в Латгале — умеренный северный.

В Риге в субботу сухо и солнечно, дует слабый северо-западный и северный ветер. Воздух в течение дня прогреется до +22 градусов, возле Рижского залива — до +20 градусов.