Синоптики: в субботу ожидается самая теплая ночь месяца

В субботу температура воздуха в Латвии достигнет +12..+15 градусов, ожидается самая теплая ночь месяца, прогнозируют синоптики.

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Вероятно, будет побит не только тепловой рекорд 12 ноября, но и рекорд всей второй декады месяца. 12 ноября – самая поздняя дата, когда в Латвии зарегистрировано +15 градусов – в 1944 году на Скриверской метеостанции столбик термометра поднялся до +15,3 градусов.

В субботу небо будет покрыто облаками, время от времени будет моросить, а иногда – проясняться, особенно на западе и на севере страны.

Порывы северного ветра в субботу увеличатся до 12-17 метров в секунду, на севере Латвии местами до 19 метров в секунду. К вечеру субботы ветер утихнет.

В субботу в Риге ожидается преимущественно облачная погода, без существенных осадков. Скорость порывов западного ветра местами будет достигать 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью повысится до +13 градусов, днем ​​на один-два градуса выше.