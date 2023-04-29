Синоптики: в субботу в Латвии ожидается умеренно теплая погода
Foto: LETA

По прогнозам синоптиков, 29 апреля ожидается преимущественно солнечная погода, в течение дня воздух прогреется до +10..+15 градусов.

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Во второй половине дня увеличится облачность, к вечеру в Курземе и ряде центральных районов Латвии пройдут дожди.

Сегодня будет дуть небольшой южный ветер, в Курземе и Земгале — умеренный южный.

В Риге переменная облачность, к вечеру небо затянет облаками, но осадков не ожидается. Дует умеренный южный ветер, температура воздуха +14 градусов.

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