Синоптики: в субботу в Латвии ожидается умеренно теплая погода

По прогнозам синоптиков, 29 апреля ожидается преимущественно солнечная погода, в течение дня воздух прогреется до +10..+15 градусов.
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Во второй половине дня увеличится облачность, к вечеру в Курземе и ряде центральных районов Латвии пройдут дожди.
Сегодня будет дуть небольшой южный ветер, в Курземе и Земгале — умеренный южный.
В Риге переменная облачность, к вечеру небо затянет облаками, но осадков не ожидается. Дует умеренный южный ветер, температура воздуха +14 градусов.
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