Синоптики: в воскресенье будет холоднее

В воскресенье температура воздуха в Латвии понизится на несколько градусов, и существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики Global Forecast System.

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Будет облачно, возможен дождь или небольшой снег.

Ночью и утром на некоторых участках дороги может образоваться обледенение.

При умеренном южном, юго-западном ветре температура воздуха будет -1.. + 4 градуса.

В Риге в воскресенье не ожидается значительных осадков, ветер умеренный, южный, юго-западный. Температура воздуха днем и ночью +1.. + 2 градуса.