Синоптики: в воскресенье будет ветрено и дождливо

В ночь на воскресенье юго-западный ветер в Латвии усилится до 13-18 метров в секунду, на побережье ожидаются порывы до 23 метров в секунду, прогнозируют синоптики. Стихать ветер начнет в воскресенье вечером.

День будет пасмурным, почти по всей стране пройдут дожди. Дневная температура составит +1..+6 градусов, ночью на востоке страны — до -3 градусов.

В Риге в воскресенье ожидается небольшой дождь и юго-западный ветер порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха составит до +5 градусов.