Синоптики: в воскресенье местами ожидаются дожди, ночью заморозки

В воскресенье в Латвии сохранится солнечная и теплая погода, но местами пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.
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Ожидается переменная облачность, утром местами возможен туман. Будет дуть слабый северо-западный ветер, на востоке страны — умеренный.
Температура воздуха ночью опустится до -1…+8 градусов, днем составит +12…+16 градусов.
В Риге дождь возможен в воскресенье утром и в первой половине дня. Ночью температура составит около +7 градусов, днем — до +14 градусов.
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