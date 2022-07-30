Синоптики: в воскресенье ожидается незначительное потепление воздуха
Foto: LETA

В воскресенье воздух в Латвии станет на градус теплее, но увеличится облачность, прогнозируют синоптики.

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Ночью облаков еще будет немного, местами сформируется туман. При слабом ветре и безветрии температура воздуха понизится до +6…+12 градусов.

Облака на небе начнут собираться в течение дня, начиная с юга страны. Во второй половине дня на юге Латвии местами пройдут кратковременные дожди. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +19…+24 градусов.

В Риге в воскресенье ожидается небольшая облачность, которая увеличится в течение дня. Без осадков. Сохранится слабый ветер. Температура воздуха ночью понизится до +13 градусов, в пригороде — до +7…+10 градусов. Днем потеплеет до +22…+23 градусов.

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