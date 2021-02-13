Синоптики: в воскресенье ожидается снег

В воскресенье на большей части территории Латвии временами ожидается снег, местами метели и интенсивные снегопады, прогнозируют синоптики Global Forecast System.

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Будет дуть слабый и умеренный северный, северо-западный ветер, на побережье порывы могут составить до 16 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха ночью и днем составит +1..-4 градуса, на востоке страны — до -7 градусов. В воскресенье вечером столбики термометров местами опустятся до -8..-13 градусов.

В Риге в воскресенье ожидаются снег и метель, температура воздуха ночью и днем составит -1..-4 градуса.