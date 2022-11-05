Синоптики: в воскресенье в Латвии станет немного теплее

В воскресенье в Латвию с запада поступит более теплый воздух, прогнозируют синоптики.

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Ночью зона осадков из Курземе переместится в центральную и восточную части страны, местами возможен мокрый снег. Будет дуть слабый и умеренный южный ветер, температура воздуха составит +3...+7 градусов, на востоке страны - до -1...+2 градусов.

В течение дня облачность уменьшится, только на востоке сохранится пасмурная погода. Дневная температура составит +9...+12 градусов, на востоке Латвии - +4...+8 градусов.

В Риге ночь на воскресенье будет дождливой, днем осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит от +5 до +10 градусов.