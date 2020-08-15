Синоптики: в воскресенье воздух прогреется до +30 градусов
Foto: AFP/Scanpix

В воскресенье в Латвии ожидается сухая и солнечная погода, во второй половине дня температура воздуха повысится до +26..+30 градусов, но на побережье будет не больше +22..+25.

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Ночью местами образуется туман, который рассеется перед рассветом. Минимальная температура составит +10..+17 градусов.

В Риге в воскресенье будет ясная погода. Умеренный западный ветер во второй половине дня перейдет в северо-западный, северный. Ночью похолодает до +17 градусов, в пригородах до +12..+15, днем ожидается до +28 градусов, у моря +24.

С воскресенья до вторника в Латвии действует желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о жаре.

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LETA

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LETA
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