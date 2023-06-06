Синоптики: во вторник ожидается солнечная погода, потеплеет до +24 градусов
Foto: Shutterstock

По прогнозам синоптиков, 6 июня в Латвии ожидается теплая и солнечная погода. Будет дуть легкий юго-западный ветер, температура воздуха повысится до +21..+24 градусов, на взморье — до +16..+20 градусов.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В Риге сегодня солнечно, дует небольшой юго-западный ветер, который к вечеру сменит направление. Температура воздуха +24 градуса.

Кроме того, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологи предупреждает о том, что в лесах — особенно в западных и центральных районах страны — сохраняется очень высокая пожароопасность. В этой связи объявлено оранжевое предупреждение.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Sievieti pārliecina, ka viņa nekam neder. Saruna ar psiholoģi
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Noskaties! Kā 'McDonald's' kolektīvā uzņem jauno māmiņu?