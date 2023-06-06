Синоптики: во вторник ожидается солнечная погода, потеплеет до +24 градусов

По прогнозам синоптиков, 6 июня в Латвии ожидается теплая и солнечная погода. Будет дуть легкий юго-западный ветер, температура воздуха повысится до +21..+24 градусов, на взморье — до +16..+20 градусов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В Риге сегодня солнечно, дует небольшой юго-западный ветер, который к вечеру сменит направление. Температура воздуха +24 градуса.

Кроме того, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологи предупреждает о том, что в лесах — особенно в западных и центральных районах страны — сохраняется очень высокая пожароопасность. В этой связи объявлено оранжевое предупреждение.