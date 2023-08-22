Синоптики: во вторник переменная облачность, на северо-востоке Латвии пройдут дожди
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По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, во вторник ожидается переменная облачность, в северо-восточных районах пройдут кратковременные дожди.

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В течение дня порывы северо-западного ветра усилятся до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха после обеда +18..+23 градуса.

В Риге сегодня без осадков, переменная облачность с прояснениями. Дует западный ветер, в течение дня воздух прогреется до +22 градусов.

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