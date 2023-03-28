Синоптики: во вторник по всей Латвии ожидается снег и усиление ветра

По прогнозам синоптиков, 28 марта в Латвии ожидается снег: в Курземе и центральной части страны — кратковременный, а в Латгалии снегопады обещают быть затяжным.

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Также синоптики предупреждают об обледенении на дорогах. В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах -1..+4 градусов. Облачно, с прояснениями.

В Курземе и Земгале порывы ветра усилятся до 10-15 метров в секунду, на побережье Курземе — до 18 метров в секунду.

В Риге переменная облачность, во второй половине дня ожидается кратковременный снег. Умеренный юго-западный ветер перейдет в западный, северо-западный. Максимальная температура воздуха +3..+4 градуса.