Синоптики: во вторник потеплеет до +15 градусов, день будет солнечным
Foto: LETA

По прогнозам синоптиков, во вторник ожидается теплая и солнечная погода, в течение дня воздух прогреется до +15 градусов.

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Днем, начиная с северных районов Видземе, усилится облачность. В южных и юго-восточных районах Латвии возможны кратковременные дожди.

Немного усилится северный ветер, после обеда в Курземе и Земгале порывы усилятся до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха +11..+15 градусов, на градус ниже в прибрежных районах.

В Риге после обеда облачно, ветер сменит направление на северное, северо-восточное. Воздух в течение дня прогреется до +13 градусов, в северных районах столицы — до +9 градусов.

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