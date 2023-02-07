Синоптики: во вторник потеплеет до +2..+4 градусов
Foto: LETA

По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, 7 февраля ожидается теплый день без осадков, в западных районах выглянет солнце.

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Максимальная температура воздуха -2..+2 градуса, в Курземе — до +4 градусов.

Во вторник будет дуть южный, юго-западный ветер.

В Риге сегодня переменная облачность с прояснениями, дует небольшой южный ветер, температура воздуха +1..+2 градуса.

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