Синоптики: во вторник потеплеет до +2..+4 градусов

По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, 7 февраля ожидается теплый день без осадков, в западных районах выглянет солнце.
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Максимальная температура воздуха -2..+2 градуса, в Курземе — до +4 градусов.
Во вторник будет дуть южный, юго-западный ветер.
В Риге сегодня переменная облачность с прояснениями, дует небольшой южный ветер, температура воздуха +1..+2 градуса.
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