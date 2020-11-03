Синоптики: во вторник выглянет солнце, воздух прогреется до +14 градусов
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Во вторник в Латвии, начиная с западных районов страны, выглянет солнце, но в Латгалии облака рассеются только после захода солнца, прогнозируют Global Forecast System.

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Местами ожидаются осадки и дымка. Днем температура воздуха — от +10 до +14 градусов, в Латгалии и на Видземской возвышенности — от +7 до +10 градусов.

Будет дуть умеренный ветер, в прибрежной зоне порывы юго-западного ветра будут достигать 16 метров в секунду.

В Риге осадки возможны только до обеда, воздух прогреется до +14 градусов.

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