Синоптики: выходные будут теплым, а с понедельника станет прохладнее
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На выходных в Латвии ожидаются новые рекорды тепла, с понедельника похолодает, но температура по-прежнему будет выше нормы, прогнозируют синоптики.

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В субботу и воскресенье будет +21..+26 градуса, на Курземском побережье Рижского залива — до +18..+21 градуса. Ожидается сухая и солнечная погода.

До сих пор самой высокой температурой в Латвии в конце сентября были +25,5 градусов 26 сентября 1975 года и 30 сентября 1942 года, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В понедельник Латвию пересечет холодный атмосферный фронт, правда, без дождей и сильного ветра, будет не теплее +13..+18 градусов.

На следующей неделе усилится облачность, местами ожидаются кратковременные дожди. Ночная температура будет в основном выше +5 градусов, в солнечные дни воздух прогреется до +15..+20 градусов.

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