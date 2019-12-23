В этом году 24 и 25 декабря на всей территории Латвии не будет снега. Это 11-й подобный случай в истории наблюдений, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Регулярные метеорологические наблюдения в Латвии проводятся с 1924 года. С тех пор "зеленое Рождество" было зафиксировано в 1924, 1932, 1936, 1951, 1960, 1974, 2006, 2013, 2015 и 2016 годах.

Как правило, на Рождество толщина снежного покрова на большей части территории составляет от одного до десяти сантиметров. Самым "белым" было Рождество 1981 и 2010 годов, когда в среднем по стране выпало, соответственно, 30 и 31 см снега. В 1981 году в Вентспилском был зафиксирован снежный рекорд: 51 см снега.

Наибольшая вероятность снежного Рождества в Латвии — в Алуксне и Видземской возвышенности (97%), самая низкая — в Павилосте (53%).

Синоптики отмечают, что со временем средняя толщина снежного покрова в Латвии уменьшается.