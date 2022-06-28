Синоптики: жара уменьшится к концу недели
Foto: Shutterstock

В конце этой недели Латвию с Запада будет пересекать холодный атмосферный фронт – он принесет более холодный воздух, сообщается в новейших прогнозах.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В пятницу столбик термометра местами может подняться до +34 градусов. В воскресенье температура воздуха не превысит +22..+27 градусов. В четверг и в пятницу гроза наиболее вероятна в Курземе, с субботу кратковременный дождь и грозы возможны в большей части страны. За холодным атмосферным фронтом ветер будет дуть с запада и северо-запада, он будет слабым и умеренным.

В середине следующей недели максимальная температура воздуха в Латвии опустится до +19..+24 градусов, ночью столбик термометра местами опустится до +10. На следующей неделе возможны также дождь и гроза.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
За кулисами Wolt: новые облачные магазины Wolt Market
Идеи для семейного отдыха с детьми
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
Лучшие фудкорты и популярные места уличной еды в Таллинне
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе