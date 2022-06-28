Синоптики: жара уменьшится к концу недели

В конце этой недели Латвию с Запада будет пересекать холодный атмосферный фронт – он принесет более холодный воздух, сообщается в новейших прогнозах.

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В пятницу столбик термометра местами может подняться до +34 градусов. В воскресенье температура воздуха не превысит +22..+27 градусов. В четверг и в пятницу гроза наиболее вероятна в Курземе, с субботу кратковременный дождь и грозы возможны в большей части страны. За холодным атмосферным фронтом ветер будет дуть с запада и северо-запада, он будет слабым и умеренным.

В середине следующей недели максимальная температура воздуха в Латвии опустится до +19..+24 градусов, ночью столбик термометра местами опустится до +10. На следующей неделе возможны также дождь и гроза.

