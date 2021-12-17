Сирены завоют в 10.00: в пятницу проверят сирены тревоги
Foto: LETA

В пятницу — 17 декабря — с 10.00 до 10.20 по всей Латвии пройдет проверка сирен оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

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По всей стране на 3 минуты будут включены сирены. Если вы услышите воющий протяжный звук, причин для беспокойств нет: проверка проходит в обычном режиме.

На территории Латвии установлены 164 сирены тревоги, их звуковой сигнал слышен в радиусе около 1,5 километра.

Проверка сирен, предназначенных для оповещения жителей о природных или техногенных катастрофах либо их угрозе, проводится дважды в год. В дни, когда проводятся проверки сирен, поводов для беспокойства нет. В других случаях, услышав сигнал тревоги, нужно включить радио или телевизор, где будет передана информация о происходящем и рекомендации по мерам безопасности и действиям в экстремальных условиях.

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