Сиротские суды под огнем критики: предвзятость, грубость и нехватка вежливости

Омбудсмен Юрис Янсонс бьет тревогу по поводу нарушений этических норм сотрудниками сиротских судов. Бюро омбудсмена располагает информацией о нескольких случаях, которые свидетельствуют о недостаточной вежливости и предвзятости представителей этого учреждения. Об этом пишет сегодня Diena.

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Ситуация осложняется тем, что этический кодекс работы сиротских судов разработан только в этом месяце, а до этого четких принципов работы сформулировано не было. Недавно сообщалось о том, что государство проиграло в Европейском суде по правам человека дело, так как не смогло обеспечить права мужчины на общение со своим ребенком.

Работников сиротских судов обвиняют также в невежливости. Один из таких случаев, о котором на заседании комиссии Сейма по правам человека и общественным делам напомнила представитель бюро омбудсмена Лайла Гравере, произошел в Балвском краевом сиротском суде и был записан на видео.

Работник суда сказала посетительнице: "Ты что-то соображаешь или пришла обкурившаяся? Если бы можно было повернуть время вспять, вряд ли бы он женился на вас и сделал детей". С Рижским сиротским судом связано несколько случаев неэтичного и предвзятого поведения. Когда депутат Иева Бранте пригласила в Сейм представителей Рижского сиротского суда, ей ответили, что вопрос неактуален, поэтому они не будут участвовать в заседании комиссии.

Адвокат Криста Милберга, специализирующаяся в области защиты прав детей, также резко отозвалась о работе сиротских судов, предложив передать их функции обычным судам. В противном случае они продолжат действовать по-прежнему, и процесс выдачи заключений будет долгим — обычно приходится ждать несколько месяцев из-за нехватки у судов ресурсов.