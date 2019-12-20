Сиротский суд не станет вмешиваться в работу религиозной общины, где погибли роженица и младенец

Сиротский суд Елгавского края не нашел оснований вмешиваться в деятельность "Первой евангелисткой общины Иисуса". Об этом агентству LETA сообщила представитель самоуправления Даце Канепоне. Несколько членов этой общины судят за смерть матери и ребенка во время родов — они оставили женщину и младенца без медицинской помощи.

"Успехи детей в школе, психоэмоциональная стабильность, общественная активность и социальное благополучие не дают каких-либо оснований для подозрений о том, что социальные службы должны вмешаться", — пояснила Канепоне. То, что дети этой общины не посещают школьные общественные мероприятия — не основание для привлечения внимания социальных служб.

"Каждая семья, руководствуясь своими соображениями, может указывать ребенку, в чем участвовать и в чем не участвовать, потому что это добровольные мероприятия. И нет такого, что эти дети не участвуют, например, в школьной общественно-культурной жизни — они посещают школьные мероприятия", — считает представитель муниципалитета. Участие в религиозной организации — свободный выбор, это право каждой семьи. А усиленное внимание к деятельности общины создало давление и дополнительную эмоциональную нагрузку на каждую семью, которая эту общину посещает, отмечает Канепоне.

В четверг, 19 декабря, Земгальский районный суд, рассматривая дело о гибели матери и новорожденного, изменил меру пресечения арестованным членам общины — отцу и мужу погибшей женщины и жене духовного лидера организации. Они отпущены под подписку о невыезде и переданы под надзор полиции.

Ранее Генеральная прокуратура сообщила Latvijas avīze, что суд может остановить работу религиозной организации на основании предложения генпрокурора. На данный момент ведомство проинформировало правоохранительные органы о деятельности организации. По неофициальным данным, информация была передана и в Службу государственной безопасности, но там воздерживаются от комментариев.

Исполняющая обязанности начальника Инспекции по защите прав детей Валентина Горбунова сказала, что до новости о трагических домашних родах в инспекцию не поступало сообщений о детях, чьи родители состоят в общине. Однако, после публикаций инспекция попросила Сиротский суд Елгавского края собрать информацию об этих детях.

"Выяснилось, что большинство детей учатся хорошо и очень хорошо. Были констатированы необоснованные прогулы в те дни, когда занятия проходили вне класса, например, в лесу, в музеях или еще где-нибудь, когда проходят неформальные мероприятия, например, класс жарит сосиски у костра", — рассказала Горбунова.

Инспекция узнала, что родители не хотят пускать детей на такие мероприятия, опасаясь негативного отношения к их детям. А также родители не пускают детей на школьные мероприятия, приуроченные к Рождеству, дню Мартиньша и другим праздникам. Семьи нехотя отпускали детей участвовать в олимпиадах. Горбунова указала, что это все является нарушением прав детей и у этих действий могут быть серьезные последствия.

Адвокат Саулведис Варпиньш указал, что в уголовном законе есть статья за организацию религиозной группы, чья деятельность связана с вредом общественной безопасности и порядку, здоровью человека и законным интересам человека. По его мнению, той информации, что прозвучала в СМИ, достаточно, чтобы полиция начала расследование под надзором прокуратуры.

"Надо прекратить эту бессмыслицу, пока не произошла новая трагедия", — заявил адвокат. Он считает, что собрать доказательства о незаконных действиях лидеров общины возможно.