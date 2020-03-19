Сиротский суд призывает сообщать о детях, оставшихся без присмотра из-за родителей на карантине

Рижский сиротский суд призывает жителей незамедлительно сообщать сиротскому суду информацию о детях, оставшихся без законных представителей, или лицах, находящихся под опекой, опекуны которых из-за чрезвычайной ситуации или по другой причине находятся вне Латвии.

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Также жителей призывают информировать сиротский суд о детях, которым необходима помощь в случае, если их родители или опекун находятся в самоизоляции или на лечении.

Если родители ребенка вынуждены оставить его на попечении других лиц, родители могут выдать доверенность на представительство ребенка удаленно, используя услуги нотариусов Латвии, вне зависимости от того, в какой стране родители сейчас находятся.

Услуги нотариусов доступны удаленно.