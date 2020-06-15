Система депозита может привести к удорожанию тарифа по вывозу отходов в Риге

Процесс разработки правил Кабинета министров, регулирующих работу систему депозита упаковки, на этой неделе вышел на финишную прямую, сообщает Латвийское радио. Правила могут быть утверждены уже после Лиго. Напитки в упаковке станут на 10 центов дороже, а Рига опасается, что введение системы приведет к удорожанию тарифа по вывозу мусора.

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Система депозита должна заработать 1 февраля 2022 года. Директор департамента охраны окружающей среды Министерства охраны среды и регионального развития Рудите Весере сообщила, что продукты в упаковке, предусмотренной для использования в системе депозита, подорожают на 10 центов.

Начальница Управления среды Департамента жилья и среды Рижской думы указала, что с введением системы депозита могут вырасти тарифы по вывозу мусора. Это связано с тем, что из контейнеров для сортировки отходов пропадут самые ценные отходы, которые на данный момент позволяют снизить тарифы по вывозу остальных видов перерабатываемых отходов. Весере, в свою очередь, сомневается, что тарифы должны вырасти.

По опыту Эстонии, система депозита собирает примерно 90% от предназначенной для неё упаковки.