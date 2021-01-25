Система e-Klase подверглась кибератаке, не работает видеосвязь
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Школьный портал E-klase в понедельник утром пережил масштабное кибернападение. Основные функции платформы не нарушены, но у некоторых школьников могут быть проблемы с видеосвязью. Об этом порталу Delfi сообщила представитель E-klase Зане Рашмане.

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Такие нападения случаются регулярно, но атака именно на систему видеосвязи, которая работает с начала этого года в режиме пилотного проекта, случилась впервые.

Сейчас идет работа над восстановлением видеосвязи.

Утром портал Delfi сообщал о неполадках, из-за чего к видеоурокам не могли подключиться учителя и некоторые ученики.

Как сообщалось, в понедельник должны были возобновиться удаленные занятия у 1-4 классов, которые будут удаленными как минимум до 7 февраля. До этого удаленно учились школьники основной и средней школы, а также студенты и ученики профессиональных школ.

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