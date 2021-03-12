Систематическое оставление ребенка без присмотра могут начать считать одним из видов насилия
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Рабочая группа Сейма завершила работу над поправками к Закону о защите детей, согласно которым оставление без присмотра будет считаться одной из разновидностей насилия над ребенком, сообщает LETA.

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В закон будет включено понятие оставление без присмотра (pamešana novārtā) и дано определение халатности (nolaidība) по отношению к ребенку. Но словам депутата Андрея Юдина ("Новое Единство"), который возглавлял рабочую группу, оставление без присмотра — это длительная и систематическая халатность по отношению к ребенку, которая вредит или может вредить его развитию. Оставление без присмотра будет классифицироваться как одна из разновидностей насилия.

В рабочей группе, помимо депутатов, участвовали негосударственные организации и представители министерств и бюро омбудсмена. Разработанные поправки будут переданы на рассмотрении Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам.

Ввести термин "оставление без присмотра" в Закон о защите детей предложил в январе омбудсмен Юрис Янсонс. 11 июня Сейм принял поправки к этому закону, и из него было исключено определение понятия "халатность" и "халатность родителей". Обосновали это тем, что такое определение может привести к тому, что после любого несчастного случае с ребенком родители или другие ответственные за ребенка могут подлежать уголовному наказанию. Омбудсмен счел исключение определение халатности из закона слишком поспешным, однако согласился с тем, что нельзя считать насилием любой несчастный случай, случившийся по недосмотру родителей. Кроме того, по его мнению, нельзя считать насилием все проявления невыполнения родительских обязанностей. Однако есть случаи, когда невыполнение родительских обязанностей переходит все границы и может считаться насилием.

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