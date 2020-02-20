Систему "Э-здоровье" ждет аудит, семейные врачи продолжают грозить бойкотом

В течение следующего полугода Минздрав проведет аудит электронной системы здравоохранения ("Э-здоровье"), чтобы оценить жизнеспособность платформы, сообщила агентству ЛЕТА президент Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде.

До конца аудита Национальная служба здравоохранения (НСЗ) обязалась не вводить в систему новых функций или регистров, добавила Вейде.

В то же время она отметила, что, если нарушения работы платформы будут длиться дольше суток, семейные врачи останутся верны прежним высказываниям и бойкотируют "Э-здоровье", вернувшись к оформлению рецептов и соответствующей документации в бумажном формате.

Вейде заявила, что ассоциация будет следить за ходом аудита, и вскоре Минздравом будет объявлен конкурс, чтобы найти компанию, которая проведет ревизию.

В свою очередь представитель Минздрава Оскар Шнейдерс сообщил журналистам, что завтра, в 9:30, в министерстве пройдет пресс-брифинг о поддержании услуг системы "Э-здоровье" и дальнейшем ее развитии.

Планируется, что в пресс-брифинге участие примут министр здравоохранения Илзе Винькеле и директор НСЗ Эдгар Лабсвирс.

Как сообщалось, после повторяющихся сбоев в системе "Э-здоровье" 17 и 18 февраля семейные врачи призвали ответственные учреждения до среды, 19 февраля, возобновить полноценную работу системы, в противном случае обещая бойкотировать использование системы до тех пор, пока она не начнет работать без перебоев.

По словам представителя НСЗ Синтии Гулбе, уже во вторник, в 15:05, работа платформы была восстановлена.