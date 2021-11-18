Почему приоритет номер один бюджета — рост зарплат в Рижском самоуправлении, а не сокращение бюрократического аппарата? Где возьмут учителей и шоферов на место непривитых? Как надолго лишили льгот непривитых пассажиров и подешевеют ли билеты? Побеждены ли велосипеды и автобусы? Когда в городе не будет темных углов? Чему научил Ригу мэр Нью-Йорка? Мэр столицы Мартиньш Стакис ответил на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

В канун праздника в разных районах Риги появились светящиеся объекты — так продолжена политика мэра Стакиса, рассредоточить все развлечения и украшения вне центра города. Но главная гордость мэра все же засветится в самом сердце Риги — Памятник Свободы. Стакис просит не кидаться в освещенные парки сразу всем, чтобы не получилось столпотворений, как в прошлом году, когда пришлось привлекать в парки полицию. Все объекты можно будет увидеть до 9 января.

"Мое главное пожелание к празднику, чтобы мы были едины, чаще прислушивались друг к другу и больше думали своей головой — информации вокруг так много, что нам надо самим найти правильные решения, чего и желаю всем рижанам и жителям Латвии!" — сказал мэр. Зиму он предвидит нелегкую — ковид, рост цен на электричество и отопление, более долгие ожидания транспорта с поредевшим графиком и перегруженных учителей. Но обещает всем помогать, увеличив социальный бюджет по принципу бюджета обороны.

Мартиньш Стакис ответил на вопросы:

  • Как привились рижские работники?
  • Сколько потратили на поощрение вакцинации?
  • Как школы выдерживают новые условия?
  • Как устранят дефицит учителей?
  • Как долго непривитые пассажиры будут без льгот?
  • Частные авто победили общественный транспорт и велосипеды?
  • Вернут льготы на стоянках по Картам рижанина?
  • Подешевеет ли проезд в общественном транспорте?
  • Какие виды билетов будут для пожилых?
  • Каким будет бюджет Риги-2022? А долг?
  • На что выделят деньги в 2022 году?
  • Кому ждать социальной помощи?
  • Даугавпилс держит цены на отопление, а Рига?
  • Кому поднимут зарплаты в Рижском самоуправлении?
  • Что построят в Риге в 2022 году?
  • Как поменяют освещение города и микрорайонов?
  • Будут ли ремонтировать дворы?
  • Какая судьба у сортировки мусора?
  • Как Рига увела Positivus из Салацгривы?
  • Чему мэра Риги научили в Нью-Йорке?
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