Почему приоритет номер один бюджета — рост зарплат в Рижском самоуправлении, а не сокращение бюрократического аппарата? Где возьмут учителей и шоферов на место непривитых? Как надолго лишили льгот непривитых пассажиров и подешевеют ли билеты? Побеждены ли велосипеды и автобусы? Когда в городе не будет темных углов? Чему научил Ригу мэр Нью-Йорка? Мэр столицы Мартиньш Стакис ответил на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

В канун праздника в разных районах Риги появились светящиеся объекты — так продолжена политика мэра Стакиса, рассредоточить все развлечения и украшения вне центра города. Но главная гордость мэра все же засветится в самом сердце Риги — Памятник Свободы. Стакис просит не кидаться в освещенные парки сразу всем, чтобы не получилось столпотворений, как в прошлом году, когда пришлось привлекать в парки полицию. Все объекты можно будет увидеть до 9 января.

"Мое главное пожелание к празднику, чтобы мы были едины, чаще прислушивались друг к другу и больше думали своей головой — информации вокруг так много, что нам надо самим найти правильные решения, чего и желаю всем рижанам и жителям Латвии!" — сказал мэр. Зиму он предвидит нелегкую — ковид, рост цен на электричество и отопление, более долгие ожидания транспорта с поредевшим графиком и перегруженных учителей. Но обещает всем помогать, увеличив социальный бюджет по принципу бюджета обороны.

Мартиньш Стакис ответил на вопросы: