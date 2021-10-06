"Ситуация катастрофическая". Врачи призывают ввести ограничения не только для непривитых

Основная цель Латвийского общества врачей — сокращение ненужных контактов в обществе на 40-60%. Кроме того ограничения можно ввести и в отношении вакцинированных людей. Такое мнение в передаче Латвийского телевидения (LTV) "Утренняя панорама" выразил вице-президент общества Робертс Фурманис. Об этом пишет портал Lsm.lv.

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Представитель общества врачей упрекнул политиков в волоките с принятием решений и в том, что должностные лица не слушают предупреждения медиков. Ассоциация проведет пресс-конференцию, на которой расскажет о том, что врачи ожидают от правительства.

"Группа экспертов проинформировала правительство о катастрофической ситуации, но в ответ мы слышим очень расплывчатые аргументы или попытки опровергнуть то, что говорят специалисты. Поэтому мы решили обратиться к обществу и пояснить, чего мы ожидаем от политиков", — заявил Фурманис.

Он также подчеркнул, что намерение правительства установить разные ограничения для вакцинированных и непривитых не даст результата, поскольку будет сложно их контролировать. Фурманис уверен, что некоторые планируемые правительством меры никак не повлияют на сокращение количества инфицированных жителей.

Он не исключил, что ограничения должны распространяться на вакцинированных. Кроме того, главная задача медиков сейчас — добиться ограничения ненужных контактов в обществе на 40-60%.

По словам Фурманиса, стоит работать удаленно тем предприятиям, на которых это возможно. Также Латвийское общество врачей считает, что необходимы ограничения в отношении общественного транспорта, мест общепита и развлечений.