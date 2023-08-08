"Ситуация критическая". В пансионате Резекне выявлены нарушения, Минблаг указал на ответственность самоуправления

Ответственность за нарушения в Центре социального обслуживания пенсионеров, который находится в ведении Социальной службы Резекне, в первую очередь несет самоуправление, сообщили агентству LETA в Министерстве благосостояния.

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Посетив Центр обслуживания пенсионеров, омбудсмен Юрис Янсонс констатировал, что ситуация там критическая и унизительная. При осмотре пансионата выяснилось, что помещения в целом не обустроены с учетом индивидуальных потребностей и безопасности пожилых людей и людей с функциональными нарушениями. В нескольких коридорах были сильно повреждены напольное покрытие и плитка, со стен отваливалась штукатурка. Хотя отдельные комнаты для клиентов были приспособлены под их нужды и оформлены в "домашней атмосфере", большинство комнат были "безликими" — в них были только кровати и тумбочки.

Также установлена, что в нескольких комнатах горшки размещены без каких-либо разграничительных ширм, то есть клиенты пансионата должны пользоваться ими при открытой двери, в присутствии соседей по комнате. Подгузники клиентам с функциональными нарушениями также меняют без ширмы.

В свою очередь, в санитарных помещениях не хватает необходимых средств гигиены, особенно туалетной бумаги. Хотя рулоны туалетной бумаги были видны в комнатах отдельных клиентов, они визуально отличались от той туалетной бумаги, которую выдавали централизованно.

Комментируя ситуацию в Резекненском пансионате, заместитель директора Департамента социальной работы и политики социальной помощи Минблага Агнесе Юрьяне пояснила, что в первую очередь за деятельность поставщика социальных услуг несет ответственность его учредитель. Согласно Закону о социальных услугах и социальной помощи, Минблаг отвечает за государственные центры соцухода, а самоуправления несут ответственность за муниципальные учреждения и за то, чтобы поставщики социальных услуг предоставляли качественные социальные услуги в соответствии с нормативными актами.

Юрьяне отметила, что соответствие поставщиков социальных услуг требованиям нормативных актов в первую очередь оценивается, когда поставщик услуг регистрируется в Реестре поставщиков социальных услуг и перерегистрируется каждые пять лет.

Согласно закону, министерство уполномочено осуществлять надзор и проверки в социальных учреждениях в рамках существующих ресурсов, что составляет только четыре нагрузки. На данный момент всего зарегистрировано 864 учреждения. Поэтому в рамках своих возможностей, согласно оценке рисков, а также на основании жалоб жителей, Минблаг проводит проверки, чтобы убедиться в соответствии предоставляемых социальных услуг нормативным актам.

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В соответствии с установленными нормативными актами функциями Минблаг обеспечивает поставщикам социальных услуг различные методики работы с клиентами, в том числе методики в рамках фондов ЕС для проведения самооценки поставщиков социальных услуг.

Также регулярно организуются семинары для центров соцухода об актуальных вопросах. Юрьяне сообщила, что в этом году уже было проведено два семинара, еще как минимум два запланированы на осень. Также, при необходимости, Минблаг предоставляет указания и рекомендации.