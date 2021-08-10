Ситуация на границе накаляется: возможно, нелегалов начнут размещать в палатках
Foto: F64

Учитывая сложную ситуацию на латвийско-белорусской границе и риски пандемии Covid-19, имеющиеся ресурсы Государственной пограничной службы по размещению задержанных иностранцев исчерпаны. В связи с этим, возможно, придется ставить палатки и привлекать другие структуры для размещения нелегалов, об этом агентству LETA в понедельник вечером заявил начальник Государственной пограничной службы Гунтис Пуятс.

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Как сообщалось, во вторник, 10 августа, правительство планирует рассмотреть вопрос об объявлении чрезвычайной ситуации на границе, что расширит возможности пограничников отправлять иммигрантов назад в Беларусь. " От решения правительства будет зависеть, какие права и полномочия будут присвоены пограничной службе. Служба озвучила необходимость более активных действий в отношении нарушителей границы", - пояснил Пуятс.

Он также подтвердил, что ресурсы по размещению задержанных в специальных центрах и других помещениях, имеющихся в распоряжении пограничной службы, исчерпаны, так как вдобавок ко всему сохраняются риски заражения Covid-19. На данный момент пять иностранцев инфицированы, и это означает, что в помещениях нужно соблюдать требования эпидемиологической безопасности.

"Важно объявить чрезвычайную ситуацию, чтобы к разрешению кризиса можно было привлечь самоуправления и другие службы", - подчеркнул глава Пограничной службы. В качестве варианта он упомянул размещение нарушителей в палатках, в принадлежащих самоуправлениям зданиях, например, неиспользуемых школах-интернатах или использовать инфраструктуру Национальных вооруженных сил. "Наиболее реальным было бы размещение в палатках", - отметил Пуятс и добавил, что фактически начинать ставить их уже нужно в ближайшие дни, так как ситуация может стремительно измениться.

Как сообщалось, министр внутренних дел Мария Голубева предлагает правительству объявить в Латвии чрезвычайную ситуацию на латвийско-белорусской границе. За последние четыре дня за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы задержаны 218 человек. В понедельник на границе задержано уже 140 человек.

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LETA

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LETA
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