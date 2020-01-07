Скайдрите Абрама покинет должность руководителя Совета по конкуренции

Глава Совета по конкуренции Скайдрите Абрама сегодня подала заявление об увольнении, сообщил агентству LETA министр экономики Ральф Немиро (KPV LV).

Абрама должность покидает по собственному желанию, она сложит полномочия 15 апреля. Министр сказал, что ее увольнение стало для него неожиданностью.

"Я был удивлен, потому что у нас было хорошее сотрудничество, мы могли дискутировать на разные темы", — сказал Немиро. Он пожелал ей отдохнуть и всего наилучшего на дальнейшем профессиональном пути.

Министерство экономики вскоре объявит конкурс на должность председателя Совета по конкуренции.

Скайдрите Абрама руководит Советом по конкуренции с 2012 года. До этого, с 2004 по 2008 год, она была членом совета этого ведомства.