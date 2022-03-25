Скандал между Ригой и VARAM: "прогрессивные" требуют отставки Плешса, а "консервативные" призывают вмешаться премьера Кариньша

Партия "Прогрессивные", входящая в правящую коалицию Рижской думы, просит премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") отправить в отставку министра охраны окружающей среды и регионального развития Артурса Томса Плешса (АР!) за то, что он не согласовал план развития территорий столицы. Глава парламентской фракции "Консервативных" Кришьянис Фелдманс призывает премьера подключиться к поиску выхода из сложившейся ситуации, поскольку она чревата негативными последствиями.

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Премьеру надо навести порядок

Представитель "Консервативных" считает, что премьер-министр должен участвовать в переговорах с членами своей партии "Новое Единство" в Риге, которые занимают ответственные должности в столичном самоуправлении. Также глава правительства может издавать резолюции с какими-либо заданиями для разрешения сложившейся ситуации главе министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) Артуру Тому Плешсу (AP).

Фелдманс считает, что приостановка территориального планирования Риги является "большим ударом" по возможностям развития столицы. В такой ситуации, считает глава парламентской фракции "Консервативных", необходимы внутренние переговоры членов "Нового Единства" — премьера Кришьяниса Кариньша, вице-мэра Риги Вилниса Кирсиса и главы Комитета городского развития Рижской думы Инесе Андерсоне.

По мнению Фелдманса, приостановка территориального планирования Риги будет иметь далеко идущие последствия — в том числе, потерю десятков миллионов евро в виде инвестиций.

Комментируя письмо "Прогрессивных" к премьеру Кариньшу с призывом отправить в отставку Артурса Томса Плешса, Фелдманс подчеркнул, что партия, не представленная в Сейме, сама выступить инициатором отставки не может. Соответственно, обращение к премьеру — естественный шаг со стороны "Прогрессивных".

Коалиционный договор, напомнил Фелдманс, позволяет премьер-министру требовать отставку одного из министров.

В свою очередь, председатель фракции "Нового Единства" в Сейме Айнарс Латковскис, отвечая на вопрос об обращении "Прогрессивных" к премьеру, сказал, что глава правительства решает такие вопросы сам, вне зависимости от призывов.

Из-за чего все поссорились?

Как уже сообщалось, министр охраны окружающей среды и регионального развития Артурса Томса Плешс (AP!) приостановил действие территориальной планировки Риги на ближайшие годы. Это решение вызвало резкую критику мэра Риги Мартиньша Стакиса.

Политически ситуация усугублялась тем, что и Артурс Томс Плешс, и Мартиньш Стакис представляли на момент начала скандала одно и то же политическое объединение Attīstībai/Par! Только Плешс состоит и по сей день в партии Attīstībai, а Стакис — в партии Par!. По итогам скандала, Стакис сообщил в пятницу, 28 февраля, что он выходит из партии Par!, потому что нет иного способа оставить ряды объединения Attīstībai/Par!.

В свою очередь, партия "Прогрессивные", которая баллотировалась в Рижскую думу совместным списком с Attīstībai/Par!, сегодня обратилась к премьер-министру Кришьянису Кариньша с требованием отставки министра охраны окружающей среды и регионального развития Артурса Томса Плешса.

Член правления "Прогрессивных" и депутат Рижской думы Мартиньш Коссовичс обвиняет Плешса в том, что он "явно лоббирует интересы игорного бизнеса" и превышает полномочия, данные министру.