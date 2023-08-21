Скандал с ремонтом рижских улиц: KNAB начал ведомственную проверку в столичной думе

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало ведомственную проверку возможных нарушений в Департаменте сообщения Рижской думы, подтвердили агентству LETA в бюро.

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Пока ведется проверка, KNAB не может предоставить больше связанной с ней информации.

Как сообщалось ранее, первоначально на время расследования дисциплинарного дела были отстранены от должностей исполняющий обязанности директора Департамента сообщения Рижской думы Янис Вайводс и начальник Управления инфраструктуры сообщения Андрейс Уртанс.

Их обвиняют в бесхозяйственной растрате нескольких миллионов евро, сообщил ранее на пресс-конференции исполнительный директор самоуправления Янис Ланге.

До сих пор было названо несколько сумм, начиная от немногим более миллиона евро до семи миллионов евро.

После проверки анонимного отчета был сделан вывод, что в Департаменте сообщения не создана соответствующая система учета, которая позволяла бы убедиться в объеме выполненных работ и количестве уложенного асфальта.

Никаких обосновывающих сведений об оплате таких работ предоставлено не было, хотя в договоре предусмотрены замеры и видеосъемка. Установлено, что такой документации в департаменте нет, поэтому нет возможности проверить, не удорожались ли работы искусственно.

Нарушения длились с 2021 года до лета этого года.

Позже начатое в отношении должностных лиц Департамента сообщения дисциплинарное дело закончилось безрезультатно, и Вайводс и Уртанс были восстановлены в должности.

Следственная комиссия по дисциплинарному делу сообщила, что нельзя принять решение о применении дисциплинарного наказания в двух возможных нарушениях, поскольку необходима дополнительная оценка обстоятельств дела, что не входит в компетенцию этой комиссии.

Упомянутый вопрос о возможных нарушениях в Департаменте сообщения пролил свет на разногласия между уже бывшими партнерами по коалиции ""Новым Единством" и "Par/Прогрессивные". У сторон отличаются мнения о том, кто должен расследовать возможные нарушения.

Из-за этого скандала в отставку ушел теперь уже бывший мэр Риги Мартиньш Стакис.