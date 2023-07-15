Скандал с ремонтом столичных улиц: вероятные нарушения в Рижской думе попали в поле зрения KNAB

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) получило информацию в связи с возможными нарушениями в Департаменте сообщения Рижской думы, подтвердили агентству LETA в KNAB.

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В настоящее время KNAB занимается рассмотрением имеющейся в распоряжении учреждения информации в соответствии со своей компетенцией.

Как сообщалось ранее, на время расследования дисциплинарного дела исполняющий обязанности директора Департамента сообщения Янис Вайводс и начальник Управления инфраструктуры сообщения Андрейс Уртанс.

Их обвиняют в бесхозяйственном использовании нескольких миллионов евро, сообщило ранее на пресс-конференции исполнительный директор самоуправления Янис Ланге.

На данный момент было объявлено несколько сумм, от немногим более миллиона евро до семи миллионов евро.

После проверки анонимного отчета был сделан вывод, что в Департаменте сообщения не создана соответствующая система учета, которая позволяла бы сверять объем выполненных работ и количество уложенного асфальта.

Никаких обосновывающих сведений об оплате таких работ предоставлено не было, хотя в договоре предусмотрены замеры и видеосъемка. Установлено, что такой документации в департаменте нет, поэтому нет возможности проверить, не повышалась ли стоимость работ искуственно.

Также установлено, что в отдельных случаях в заказах на работы по укладке асфальта применяются не самые экономически выгодные решения. Также были обнаружены нарушения, свидетельствующие об искусственном увеличении цены путем разделения одного объекта на несколько более мелких объектов.

Утверждается, что восстановление дорожных покрытий организовано с использованием договоров на ежедневное содержание дорог.

Нарушения длились с 2021 года до лета этого года.

Вайводс своей вины не признает и использует все инструменты, чтобы доказать свою правоту. Он считает, что против него направлена травля.

Из-за этого скандала свой пост оставил теперь уже бывший мэр Риги Мартиньш Стакис.