Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas; reitingi
Foto: LETA

Не исключена возможность повторных выборов на избирательном участке в Рижской классической гимназии, если из-за непроштампованных конвертов с бюллетенями этот вопрос окажется в суде.

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Оспорить результаты выборов на этом участке могут участвовавшие в выборах партии, и тогда он будет передан в суд.

Как заявила глава Центральной избирательной комиссии Кристина Берзиня, если от этих 300 голосов будет зависеть исход выборов, на этом участке могут быть проведены повторные выборы.

Руководитель Рижской городской избирательной комиссии Юрис Кокинс пояснил, что непроштампованные конверты не будут учтены при подсчете голосов. Также их не предусмотрено вскрывать, но решение о такой необходимости может принять суд.

Как сообщалось, на 97-м избирательном участке, который находится в Рижской классической гимназии, из-за отсутствия печатей недействительными могут быть признаны 300 конвертов с бюллетенями.

На этом участке голосующим раздали целую упаковку непроштампованных конвертов, которые при подсчете голосов будут признаны недействительными. По словам работников участка, количество таких конвертов может составить около 300.

Кокинс не уточнил, почему такая ситуация стала возможна, но отметил, что это, вероятно, человеческий фактор.

Руководитель городской избирательной комиссии подчеркнул, что это единственный подобный случай и в связи с этим больше ничего нельзя сделать, потому что отсутствие печатей на конвертах обнаружилось слишком поздно.

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LETA

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LETA

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