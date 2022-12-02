Телеканал "Дождь" прекратил сотрудничество с ведущим Алексеем Коростелевым, который в выпуске новостей 1 декабря сказал: "Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте". Ранее из-за этой фразы на "Дождь" завели административное дело в Латвии.

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Что сказал ведущий "Дождя" и какие нарушения нашел NEPLP

Коростелев рассказывал в эфире о созданных несколько недель назад Telegram-боте и специальном адресе электронной почты — "Дождь" регулярно предлагал по этим каналам сообщать о преступлениях российской армии и нарушениях, которые допускают власти в рамках "частичной" мобилизации. Именно после упоминания почты и бота ведущий заявил о "помощи" военнослужащим.

Ночью главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко в своем Telegram-канале принес извинения всем зрителям телеканала. "Телеканал "Дождь" не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии — на фронте или за его пределами. […] Поскольку прозвучавшая в эфире фраза вводит в заблуждение наших зрителей, мы приняли решение немедленно удалить ее из повторов и из записи эфира", — добавил Дзядко.

По его словам, специальная электронная почта и Telegram-бот необходимы для сбора и распространения информации, которая поможет "широкой аудитории" осознать "преступный характер действий российского руководства начиная с 24 февраля 2022 года", а "правду о преступной и подлой войне должны знать все российские граждане — включая военнослужащих и мобилизованных".

2 декабря в дневном выпуске новостей "Дождя" глава информационной службы телеканала Екатерина Котрикадзе заявила о решении приостановить сотрудничество с Алексеем Коростелевым. "Это очень сложное решение для нас, но руководство "Дождя" считает его единственно верным и возможным", — сообщила она. Котрикадзе добавила, что вся редакция считает слово Коростелева "ошибочными и категорически неприемлемыми".

"Мы неоднократно говорили, и я скажу это еще раз: мы выступаем против войны России в Украине, мы считаем ее преступной и подлой, а мобилизацию — преступной и бессмысленной. […] В эфире недопустимы формулировки, которые могут зародить сомнение в нашей позиции", — напомнила Котрикадзе.

Глава NEPLP Иварс Аболиньш сообщил, по факту заявлений Коростелева заведено дело об административном правонарушении, а еще одно дело начато за призыв оказывать помощь российской армии. Аболиньш подчеркнул, что после третьего нарушения законодательства СМИ могут лишить лицензии — ранее "Дождь" уже признавали виновным в совершении двух.

СГБ начала проверку "Дождя"

В свою очередь, Служба государственной безопасности (СГБ) начала проверку в связи с высказанными во время эфира телеканала "Дождь" заявлениями. По мнению СГБ, высказывания Коростелева вызывают подозрения, что телеканал оказывает помощь российским войскам.

СГБ предупреждает, что, учитывая преступления российских оккупационных сил против Украины и ее народа, оказание какой-либо поддержки стране-агрессору России недопустимо. Прямой или косвенный сбор и передача финансовых средств или другого имущества стороне, которая вовлечена в вооруженный конфликт и чьи действия направлены против территориальной неприкосновенности или политической независимости какой-либо страны противоречат обязательному для соблюдения международному праву и за это предусмотрена уголовная ответственность, напоминает СГБ.

Служба неоднократно предупреждала ответственные за принятие решений учреждения и должностных лиц, что перенос деятельности так называемых независимых российских СМИ в Латвию может быть связан с различными рисками.

Во-первых, приехавшие из страны-агрессора представители СМИ создают риски разведки. Поскольку эти медиакомпании и журналисты давно работают в стране-агрессоре, нельзя исключать, что определенные СМИ, начавшие работать в Латвии, или их представители имеют связи с российскими спецслужбами. Также возможен повышенный интерес российских спецслужб к деятельности эмигрантских СМИ в Латвии.

Во-вторых, деятельность представителей российских СМИ в Латвии связана с рисками для безопасности латвийского информационного пространства. В течение многих лет Россия осуществляла целенаправленные и систематические меры по влиянию на общественное мнение в соответствии с интересами РФ, поэтому существует риск того, что нарратив, направленный против западных стран, включая Латвию, может быть включен в контент, создаваемый некоторыми СМИ.

Что говорят политики?

Некоторые латвийские политики осудили прозвучавшие в эфире независимого российского телеканала "Дождь" заявления, лояльные российской армии, и в связи с этим вновь актуализировался вопрос о необходимости принимать российские СМИ в Латвии.

Министр обороны Артис Пабрикс (АР!) считает, что коллектив "Дождя" должен вернуться в Россию, а сотрудников следует лишить видов на жительство. "Чаша переполнена", — заявил министр в твиттере.

Uzskatu, ka Dožģ ir jādodas strādāt uz Krieviju un uzturēšanās atļaujas ir jāatņem. Mērs ir pilns. — Artis Pabriks (@Pabriks) December 2, 2022

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ("Новое Единство") обсудил ситуацию со Службой государственной безопасности и руководителем Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Иваром Аболиньшем, и в настоящее время ведется проверка, сообщил агентству LETA советник министра Мартиньш Дрегерис.

Он подчеркнул, что поддержка российской агрессии в любой форме неприемлема. Советник министра добавил, что после проверки фактов последуют соответствующие действия.

Председатель комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Дидзис Шмитс сообщил агентству LETA, что комиссия еще не обсуждала этот вопрос, однако он считает, что Латвия не должна принимать российские СМИ. "Если российское СМИ выступает против режима [диктатора Владимира] Путина, это не означает, что оно дружественно нам", — сказал он.

Как интерпретирует произошедшее уволенный ведущий

"Оправдываться всегда унизительно, но внести ясность, наверное надо", — написал, в свою очередь, в Facebook телеведущий Алексей Коростылев: "Денег российской армии на коптеры или даже на носки я не присылаю и не призывал этого делать. Слова вырваны из контекста — напомню — прекрасного выпуска. Жаль ли мне брошенного всеми голодного мобилизованного (о них шла речь)? Да. Путин красавчик? Нет. Кажется, водораздел проходит где-то тут. Помогаю ли я мобилизованным, о которых шла речь в монологе? Только тем, что рассказываю о них — вы видели мои рассказы и записанные свидетельства в эфирах и в этом телеграмм-канале — помощь ли это?

Я продолжу этим заниматься по мере своих сил. Я против войны, поэтому уже девять месяцев не живу в России — странно меня подозревать в поддержке вторжения. Глупость же".