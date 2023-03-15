Скандальная закупка Минобороны: конкурсную комиссию возглавлял член и спонсор Нацобъединения

Хотя министр обороны Инара Мурниеце (Национальное объединение) выдержала голосование в Сейме, сохранив за собой пост, скандальная закупка продовольствия военнослужащим на сумму в 220 млн евро, обрастает новыми политическими подробностями. Стало известно, что конкурсную закупочную комиссию возглавлял Эрик Эзериньш — член и спонсор Нацобъединения, сын бизнесмена и "серого кардинала" Нормунда Лакучса.

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В среду, 15 марта, Сейм отклонил запрос оппозиционных "Латвии на первом месте" и "Стабильности" о выражении недоверия министру обороны Инаре Мурниеце. Запрос был подан в связи с возможными нарушениями в закупке продовольствия для армии, так как владельцы компании Zītari LZ, выигравшей закупку на поставку продовольствия на сумму 220 млн евро, имеют тесные связи с определенными политическими партиями. Оппозиция считает, что именно эти политические связи способствовали победе компании в закупках.

Мурниеце выдержала голосование. Один из ее аргументов защиты — закупка была организована еще во времена прежнего министра обороны Артиса Пабрикса (Attīstībai/Par!). Известно о том, что к работе закупочной комиссии привлекался юрисконсульт бывшего министра обороны Пабрикса Валдис Вернерс.

Однако, невзирая на то, что Мурниеце осталась главой Минобороны, нити скандала, как выяснилось, все же тянутся к спонсорам Национального объединения, в котором состоит сама министр.

Эзериньш, сын Лакучса

В среду, 15 марта, в публичном пространстве была обнародована обширная информация о главе комиссии по закупке "Услуга логистики по поставке продуктов питания для нужд Национальных вооруженных сил" Эрике Эзериньше, который является однопартийцем Мурниеце.

Как сообщает агентство LETA, Эрик Эзериньш родился в 1984 году. В 2020 году он баллотировался в Рижскую думу по общему списку Национального объединения и Латвийского объединения регионов. В 2014 году Эзериньш фигурировал в списке кандидатов в депутаты в Европарламент от Нацобъединения.

Но самый интересный факт: Эрик Эзериньш — сын бизнесмена Нормундса Лакучса, широко известного ранее как "серый кардинал" Национального объединения Tēvzemei ​​un Brīvībai/LNNK. В лихие годы Лакучс представлял интересы этой политической силы в Агентстве приватизации и в правлениях ряда государственных компаний.

Список партийных спонсоров, доступный на веб-сайте Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB), показывает, что Эзериньш пожертвовал Нацобъединению 5 758 евро в период с 2016 по 2019 год. Нормунд Лакучс пожертвовал в начале нулевых годов около 35 000 евро Tēvzemei un Brīvība/LNNK.

Лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс подтвердил агентству LETA, что Эзериньш является членом партии, но не активным. Политик утверждает, что узнал об участии Эзериньша в закупочной комиссии из информации в публичном пространстве. Дзинтарс подчеркнул, что правоохранительные органы должны расследовать это дело и привлечь к ответственности всех, кто виновен в нарушениях, вне зависимости от политической принадлежности.

Официальные декларации, размещенные на сайте Службы государственных доходов, показывают, что Эзериньш в возрасте 24 лет начал работать в 2008 году старшим референтом в тогдашнем Государственном агентстве оборонного имущества, затем несколько лет работал в ГАО Latvijas gaisa satiksme, где был одновременно заместителем председателя закупочной комиссии и членом закупочной комиссии. Сейчас Эзериньш является руководителем Отдела закупок экипировки и продовольствия Государственного центра закупок и логистики в сфере обороны.

О победителе конкурса — Zītari LZ

Компания Zītari LZ, зарегистрированная в Рое, выиграла в декабре прошлого года контракт на сумму 220 миллионов евро на поставку продуктов питания для нужд НВС в течение следующих пяти лет.

Агентство LETA, ссылаясь на Firmas.lv, сообщило, что существующая уже 31 год компания сейчас принадлежит Лауре Зелтине и Модрису Супе. Истинным бенефициаром является Зелтиня, которая также возглавляет правление

компании. В базе данных Управления по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) указано, что в мае прошлого года Супе пожертвовал партии Latvijas attīstībai 2500 евро, а годом ранее — 2000 евро. В 2017 и 2015 годах Супе пожертвовал в общей сложности 10 000 евро партии "Честь служить Риге".

В 2021 году оборот компании составил 562 498 евро, а прибыль — 141 546 евро. Годом ранее оборот составил 797 051 евро, а компания работала с убытком в размере 62 399 евро. В "доковидном", что принципиально для предприятия, занятого в сфере общепита, 2019 году оборот составил 3 400 068 евро, прибыль — 31 800 евро. В предыдущие три года оборот компании превышал 2 млн евро в год.

Компания имеет четыре столовые в Талси и Риге, бистро в Рое, паб, кафе и пиццерию в Вентспилсе. По информации Firmas.lv, у предприятия девять транспортных средств — четыре легковых, четыре грузовика и один прицеп.

В отчете руководства предприятия за 2021 год указано, что компания в основном оказывает услуги общепита Rīgas satiksme, пунктах общепита, столовой Средней школы Рои, а также оказывает услуги общепита другим юридическим и физическим лицам. В 2021 году на хозяйственную деятельность компании существенно повлияла и ограничила пандемия Covid-19, а также меры по ограничению ее последствий. В 2021 году компания получила государственную поддержку для компенсации падения оборотных средств, что обеспечило наличие оборотных средств и финансовую стабильность компании.

С Zītari LZ заключен договор о создании логистической системы, объединяющей ряд производителей продуктов питания и других коммерсантов, для обеспечения продовольствием всех подразделений НВС на всей территории Латвии. Согласно договору, компания также должна предоставлять необходимые запасы продовольствия по заявкам НВС. Также в соглашении прописаны обязательства компании по обеспечению производства и поставок продуктов питания, необходимых для НВС в случае войны, ранее заявляли в Минобороны.

В отставку — на время расследования

Уже не только оппозиция критикует Министерство обороны. В ходе дебатов в Сейме депутат коалиционного "Объединенного списка" Иева Бранте призвала отстранить от должностей госсекретаря Минобороны Яниса Гарисонса, а также главу конкурсной комиссии Эрика Эзериньша на время расследования обстоятельств закупки на 220 млн евро

Об ответственности Гарисонса говорили также депутаты партии "Латвия на первом месте" Линда Лиепиня и Айнар Шлесерс. Также они указали на политические связи Эзериньша с Национальным объединением. Шлесерс также пригрозил, что оппозиция в случае провала голосования по Мурниеце, потребует отставку всего правительства.

Бранте также потребовала пересмотреть все закупки, сделанные при предыдущем министре обороны Артисе Пабриксе (Attīstībai/Par!). Напомним, что Артис Пабрикс возглавлял Министерство обороны в период пандемии Covid-19, когда была упрощено проведение конкурсных процедур, а также на момент военного вторжения России в Украину, когда резко возросли бюджетные вложения в безопасность,