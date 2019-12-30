SKDS: Накануне нового десятилетия у жителей Латвии поубавилось оптимизма

39% жителей прогнозируют, что следующий год будет лучше предыдущего для них лично, а 25%, что и для всей Латвии он будет лучше. В прошлом году 42% были уверены, что грядущий год будет лучше для них лично и 30% - что для всей Латвии, сообщает SKDS.

То же касается оценки уходящего года. Только 19% опрошенных жителей сказали, что 2019 год был лучше 2018 для всей страны, хотя годом ранее этот показатель составлял 29%. Тем не менее, подавляющее большинство - 60%, - считает, что уходящий год был не хуже предыдущего.

Самый низкий уровень оптимизма в Латвии наблюдался с 2008 по 2010 год, достигнув абсолютного дна в 2009 году. Накануне 2009 года только 11% жителей прогнозировали что грядущий год будет лучше уходящего и по итогам 2009 года только 4% жителей сказали, что для Латвии уходящий год был лучше предыдущего.

Пик оптимизма в Латвии пришелся на 2002 - 2004 год. Например, в 2003 году 35% латвийцев сказали, что уходящий год был лучше предыдущего, а в 2004 году 43% были уверены что для страны грядущий 2005 год будет лучше 2004.

Стоит отметить, что в личных прогнозах жители Латвии куда более оптимистичны. 39% считают, что 2020 год для них лично будет лучше 2019-го, 36% думают, что он будет не хуже и только 7% ответили, что грядущий год будет хуже уходящего.