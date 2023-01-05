SKDS: рейтинг победившей партии "Новое Единство" начал снижаться после выборов

Через три месяца после выборов в Сейм рейтинг партии "Новое Единство", победившей на выборах, начал снижаться. В свою очередь, повысился рейтинг оппозиционной партии "Стабильность!" и Союза “зеленых” и крестьян (СЗК). Об этом сообщает передача “Панорама” на Латвийском телевидении (LTV).

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Как показывают результаты опроса SKDS, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, большинство голосов было бы отдано партии "Новое Единство" — 12%, что на 3,3% меньше, чем в ноябре. На втором месте оказался бы СЗК, рейтинг которого вырос на 1,9% и достиг 11,4%.

Третье место с 7,6% занимает партия "Прогрессивные". За Национальное объединение проголосовали бы 7,2%, за "Единый список" — 6,6%.

Барьер в 5% преодолела бы партия "Стабильность!", рейтинг которой вырос на 1,4%, достигнув 5,8%.

Социолог, руководитель исследовательского центра SKDS Арнис Кактиньш пояснил, что обычно через три месяца после выборов в Сейм отношение избирателей меняется.

"Мы видим, что "Единство" продолжает терять свою популярность. В декабре они вернулись на сентябрьский уровень, и мы можем прогнозировать, что они продолжат опускаться до уровня, на котором они были летом. Мы видим, что "Объединенный список" проиграл, они были вторыми победителями, но просто похоже, что публика надеялась на какие-то перемены. Вопрос в том, получили ли они их. Некоторые разочарованы, они надеялись на глоток свежего воздуха. За счет этого мы видим рост популярности СЗК. Беда "Объединенного списка" — это счастье СЗК. Самый большой подъем у Росликова, видим трансформации в русскоязычном электорате", — отметил Кактиньш.

Возможный исход выборов в Сейм, если бы избиратели проголосовали, как в опросе, принес бы "Новому Единству" 18,8% голосов, СЗК — 15,1% и "Прогрессивные" — 11,7%. В декабре 10,6% респондентов не хотели участвовать в выборах, а 20,1% не определились.

Кактиньш называет это существенной потерей интереса избирателей к политическим процессам.

"В момент, когда начинаются кампании, активность увеличивается. Тогда происходят выборы, и начинаются оттоки, в декабре они большие, что, возможно, связано с разочарованием в процессе формирования правительства", — пояснил социолог.

Если бы выборы состоялись сейчас, по данным социологических опросов, состав Сейма мало чем отличался бы от парламента, избранного 1 октября.

В декабрьском опросе SKDS приняли участие 1785 граждан Латвии во всех регионах.