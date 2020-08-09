SKDS: за год удовлетворенность латвийцев жизнью почти не изменилась
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За год удовлетворенность латвийцев жизнью почти не изменилась, свидетельствуют данные проведенного агентством SKDS опроса.

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В июле этого года жителей Латвии попросили по десятибалльной шкале оценить, насколько удовлетворенными жизнью они себя чувствуют. В этом году респонденты в среднем оценили свой уровень удовлетворенности жизнью на 6,9 балла, что только на 0,03 балла меньше, чем в прошлом году.

Наивысшая оценка уровня удовлетворенности латвийцев жизнью была зафиксирована в 2018 году, когда она составила 6,97 балла, а самая низкая была зафиксирована в 2009 году — 5,55 балла.

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LETA

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LETA
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