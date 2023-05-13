Система оплаты труда медиков так же сложна, как и у педагогов. В результате имеются большие различия не только в разных профессиях, но и среди работающих в разных медицинских учреждениях. 11 мая медицинские организации провели акцию протеста у Сейма, требуя выполнения обещаний, в том числе по зарплате. Но сколько на самом деле зарабатывают медики? Ответить на этот вопрос оказалось не так просто, пишет журнал Ir.

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11 мая в Риге прошла акция протеста медиков, которые призывали политиков изменить свое отношение к отрасли. В конце апреля бастовали учителя, тогда к ним присоединилось более 1000 медиков. "Мы шли вместе с учителями, так как нам не нравится, что в дискуссии о разделе госбюджета все время твердят: "Мы не можем вам дать денег, потому что мы должны дать учителям". И наоборот. Учителям говорят: "Вам не можем дать, потому что нужно дать медикам". Обе сферы постоянно противопоставляют, при этом ни образование, ни здравоохранение не являются в нашей стране приоритетом", — говорит президент Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце.

С другой стороны, по словам руководителя Валкского самоуправления Вентса Арманда Крауклиса, зарплата у врачей высокая. На комментарий о том, что врачам эти слова точно не понравятся, он отвечает: "Никто в самоуправлении не получает столько, сколько врач. Конечно, если сравнивать с рижскими больницами, где врачи зарабатывают десятки тысяч евро, медики в регионах получают немного".

Айзсилниеце с этим не согласна и утверждает, что, например, в Эстонии зарплата молодого врача-резидента составляет 2500 евро. В Латвии такой зарплаты часто нет даже у опытных врачей. "Когда идут споры о финансировании здравоохранения и о том, насколько врачи богаты, находят обычно 20-30 врачей с высокими зарплатами. Но это потому, что они проводят клинические исследования. Это не значит, что у остальных шести тысяч врачей такие же зарплаты!" — сказала Айзсилниеце.

Хаос в отрасли

За суточное дежурство в Травмпункте Лиепайской региональной больницы врач получает в среднем 210 евро (после уплаты налогов). Нормальная часовая ставка — 5,60 евро, однако так как дежурство считается сверхурочной работой, то тариф удваивается. Дополнительно к этому полагаются доплаты за ночные часы, в этом случае — 4,20 евро в час. В день, когда в стране официальные праздники, общее вознаграждение за дежурство почти удваивается. В целом сертифицированный травматолог-ортопед Том Арцимович оплату труда считает адекватной, но добавляет: в других региональных больницах она намного выше.

По данным Национальной службы здравоохранения (НСЗ), в Латвии сертифицированные врачи, стоматологи и функциональные специалисты получают в среднем 4000 евро (до уплаты налогов). Работая амбулаторно в Курземе, Видземе и Латгале они получают в среднем 3200 евро, в Земгале — 3500 евро, в рижском регионе — примерно 4000 евро. В свою очередь, в стационаре средняя зарплата этих специалистов составляет примерно 4300 евро.

Однако больше, чем вопрос зарплаты, молодого врача Тома Арцимовича беспокоит хаос в отрасли, в том числе нехватка персонала и то, что приходится выполнять чужую работу. Случается, что специалистов не хватает и врачам приходится оперировать без ассистента. Бывают ситуации, когда врачи готовы работать, а медсестры — нет. Они отказываются, так как переработали, чтобы получить адекватную зарплату. "Было бы логично вообще не говорить о том, что сестрички после операции моют полы. Не всегда это происходит, но довольно часто. Но они же не учились на медсестер, чтобы мыть полы!", — говорит Арцимович, указывая на то, что это лишь одна из странностей, с которыми приходится сталкиваться.

По данным НСЗ, зарплата медсестры и помощника врача в Латвии — в среднем 2256 евро до уплаты налогов. На этой позиции переработка получается потому, что, например, в больницах на 60 пациентов предусмотрено две медсестры, хотя в нормальной ситуации их должно быть шесть или одна на 10 человек.

Последний лучик надежды

"Была бы возможность, второй раз бы эту профессию не выбрала", — признается работница бригады скорой помощи Лига (имя изменено). Работа очень сложная не только физически, но и эмоционально. "Для пациентов мы зачастую последний лучик надежды между больницами и семейными врачами. Больница не хочет их лечить, а семейный врач — не может из-за большой загрузки. И тогда они зовут нас — и не только для того, чтобы справиться с неотложными случаями, но и помочь с хроническими заболеваниями", — рассказывает Лига.

Она является сертифицированным помощником врача или фельдшером и руководит бригадой скорой помощи. Это значит, что она должна выбирать медицинскую тактику, заполнять документы. В среднем в месяц на руки она получается 1600 евро. Работает больше одной ставки, так делают многие ее коллеги. Некоторые работают даже 200 часов в месяц или же находят 2-3 других рабочих места. Работа в скорой предусматривает 24 часовые смены, полная ставка - это 168 отработанных часов в месяц.

Муж Лиги — водитель скорой, на руки он получает 1000 — 1100 евро.

Размер минимальной месячной зарплаты и доплат в сфере здравоохранения оговаривают правила Кабинета министров. В них профессии медиков разделены по уровням, отдельно выделяя сертифицированных и регистрированных специалистов. Правила предусматривают что, например, ставка сертифицированного врача и стоматолога составляет 1639 евро; медсестры, помощника врача и фельдшера — 1116 евро, а водителя транспорта и помощника сестрички — всего 807 евро.

У каждого врача, помощника врача, медсестры, помощника медсестры (санитара) есть возможность получать доплаты и премии. Например, для работников бригады скорой установлена доплата в размере 10-25% за работу в условиях повышенного риска. Доплата на территории с низкой плотностью населения полагается и семейным врачам. Еще врачам дополнительно платят за произведенные манипуляции, обнаруженные случаи рака, скрининг и пр. Отдельно оценивается опыт, стаж работы и другие аспекты. Таким образом получается, что медики, работая даже в одном медучреждении, не знают, сколько зарабатывают коллеги. Например, хирург, который проводить опят операций в день, получает больше чем тот, кто занимается в основном консультированием и оперирует двух пациентов.

На зарплаты медиков влияет и политика конкретной больницы. "В каждом медучреждении есть также свое внутреннее регулирование, которое устанавливает размер оплаты труда", — поясняет заместитель руководителя по общественным отношениям НСЗ Синтия Гулбе. Есть медучреждения, которые хозяйствуют более экономно, есть такие, которые на доплаты и премии денег не жалеют. Отдельные бонусы предлагают и самоуправления — программу стипендий для резидентов, место для ребенка в детском саду, жилье, отремонтированное место практики и пр. Все для того, чтобы привлечь в регионы специалистов. "В результате бывает, что называется, из крайности в крайность. Предложенные врачам бонусы настолько большие, что порой кажется, что — куда еще больше", — признает руководитель Латвийской ассоциации молодых врачей Артур Шиловс. И все же — это проблему не решает. Часть врачей уходит работать в частные клиники или частные практики, часть — уезжает за границу. То есть речь идет не только о зарплате.

Перемены, которые не состоялись

Чтобы уменьшить неравноправие, в 2020 году был создана рабочая группа под руководством Госканцелярии и Министерства здравоохранения. Была разработана новая модель работы, которая позволила бы врачам не работать на нескольких позициях, а после 24-часового дежурства возвращаться домой. Модель опробовали в нескольких больницах, однако в итоге Кабинет министров ее не утвердил. Было ясно, для изменений необходимо дополнительное финансирование.

Для того чтобы зарплаты латвийских медиков приблизились хотя бы к тем, которые получают их коллеги в Эстонии и Литве, предполагалось в период с 2017 по 2022 год ежегодно повышать основную зарплату на 20%. Однако, этого не произошло. По этой причине профсоюз в этом году потребовал выделить всем одинаковое повышение — 120 евро. "Это даже не покрывает инфляцию", — уточняет Айзилниеце.

Не выполняются и основные установки в сфере здравоохранения на 2022-2027 год. В документе содержатся все задания и задачи. Чтобы реализовать планы, предусмотренные на 2023 год, из госбюджета необходимо выделить дополнительно 306 миллионов евро.

"И у меня возникает вопрос — какой вообще смысл создавать все эти документы, если в итоге все так и остается на бумаге? — риторически спрашивает Айзилниеце. То, что в сфере здравоохранения нет подвижек вперед, поставило Латвию в очень сложную ситуацию. Именно поэтому медики решили протестовать. Есть ли у них шансы добиться изменений, как это удалось педагогам?