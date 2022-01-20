Сколько платят рижане за коммунальные услуги? RNP обобщил данные и винит кризис в росте цен

Рост цен на энергоресурсы в Латвии напрямую связан с кризисной ситуацией во многих местах мира - больше всего подорожали электричество, отопление, обслуживание отходов и подогрев воды. В свою очередь, ежемесячная плата за обслуживание недвижимости снизилась примерно для 70% жителей, сообщает Rīgas namu pārvaldnieks (RNP).

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RNP провело детальный анализ финансовых показателей домохозяйств на основании сокращения административных и других расходов, связанных с уменьшением затрат на обслуживание многоквартирных домов. Общее снижение платы за обслуживание относится к 70% клиентов RNP.

Согласно данным RNP, тариф на отопление в декабре 2019 года — 51,90 евро за мегаватт-час. В 2020 году цена снизилась и составила 44,10 евро за мегаватт-часс, а в этом году она выросла до 57,31 евро. Мегаватт-час электроэнергии у Ignitis Latvija году стоил 126,35 евро, у Latvenergo — 117,49 евро, а у TET эта цена составила 250,24 евро за мегаватт-час.

Подорожал и вывоз отходов: в декабре 2020 года цена за тонну составляла 60,81 евро, а в прошлом году она выросла до 66,55 евро.

Больше всего жители стали платить за отопление, электричество и вывоз отходов в 2021 году. Однако, больше всего за вывоз отходов в декабре 2021 года платили владельцы трехкомнатных и однокомнатных квартир — 4,82 евро и 5,45 евро за кубометр. Для хозяев двухкомнатных квартир вывоз отходов в 2021 году стоил 2,57 евро за кубометр.

Цена за кубометр воды оставалась неизменной все три года и составляла 1,59 евро за кубометр. С 1 мая 2022 года прогнозируется ее увеличение до 1,95 евро за кубометр.

Обслуживание RNP для некоторых квартир даже стало дешевле. Например, стоимость обслуживания однокомнатного жилья (площадью от 28 квадратных метров) в 2021 году составила 0,43 евро за квадратный метр, а в 2020 году — 0,46 евро.

Неизменной с декабря 2020 года осталась плата за квадратный метр для двухкомнатных квартир (площадью от 41 квадратного метра) — 0,68 евро. Обслуживание трехкомнатных квартир (площадью от 62 квадратных метров) стало дешевле — в 2021 году цена за квадратный метр составила 0,50 евро, вместо 0,52 в 2020 году.

Примечательно, что за электричество владельцы однокомнатных и трехкомнатных квартир в прошлом году платили примерно одинаковую сумму — 1,49 евро и 1,41 евро. Для двухкомнатных квартир — 2,76 евро.

В свою очередь, за отопление больше всего платят владельцы двухкомнатных и однокомнатных квартир — 2,85 евро и 2,22 евро. Для хозяев трехкомнатных квартир эта сумма составляет 1,54 евро.

RNP напоминает, что клиенты могут сократить свои коммунальные расходы, например, с помощью проветривания помещений и использования экономичных электроустройств. Кроме того, вывоз сортированных отходов осуществляется бесплатно.